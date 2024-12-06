İran’da 5,6’lık depremin bilançosu: 29 yaralı, 296 hasarlı ev

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kentinde dün yerel saatle 07.32’de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin bilançosu belli oldu.

Huzistan Valisi Muhammed Rıza Mevalizad yaptığı açıklamada, depremde toplam 29 kişinin yaralandığını, 28’inin ayakta tedavi edildiğini, 1 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Depremin ardından kriz merkezi oluşturulduğunu belirten Mevalizade, “Tüm değerlendirme, yardım ve operasyon ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde 296 evin depremden hasar gördüğü tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kentinde dün yerel saatle 07.32’de meydana gelen deprem 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti.