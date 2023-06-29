İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran’ın İlam eyaletinin Dehloran kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’ne göre, merkez üssü Dehloran’ın Musiyan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki , yerel saatle 22.38’de kaydedildi.

Yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İlam’ın diğer bazı bölgelerinde de hissedildi.

resmi ajansı IRNA’ya göre, Dehloran Kaymakam Yardımcısı Nimetullah Hatemi, deprem sonrası yaptıkları saha çalışmasında herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar bildirilmediğini, çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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