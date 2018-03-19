İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Gonaveh ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Gonaveh ilçesi olan depremin yerel saatle 08.00'de, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıDünya
İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde mal ve can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Gonaveh ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.