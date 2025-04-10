İran’da 5 siyasi mahkum idam edildi: Ailelerine haber verilmedi

İdamlar, ülkenin doğusundaki Meşhed kentinde bulunan Vakilabad Hapishanesi’nde gerçekleştirildi. IHR’nin verdiği bilgiye göre, ailelere önceden bilgi verilmedi ve son bir ziyaret hakları tanınmadı.



İdam edilenlerden dört kişi İran’daki azınlık Sünni Müslüman topluluğuna mensuptu; biri ise Şii idi. Beşi de 2015 yılında, on yıl öncesine dayanan bir dava kapsamında gözaltına alınmış ve İran İslam Ceza Kanunu uyarınca “isyan” suçundan ölüm cezasına çarptırılmıştı.



Aynı davada yargılanan üç kişi daha Aralık 2020'de idam edilmişti.



Mahkûmlar arasında, aralarında “İranlı Sünnilerin Ulusal Dayanışma Cephesi” adlı örgütün de bulunduğu Selefi gruplara üyelik suçlaması yöneltilmişti.



IHR’ye göre, Çin’den sonra en fazla idam cezası uygulayan ülke olan İran, sadece bu yıl şimdiye kadar 245 kişiyi idam etti. Kuruluş, infazlardaki artışın endişe verici bir seviyeye ulaştığını vurguluyor.