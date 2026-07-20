İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Gece boyunca ABD'nin saldırılarına maruz kalan İran bir de 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 06.48'deki deprem Kirmanşah kentinde meydana geldi. Depremin derinliği 93.1 kilometre olarak kayda geçti.

Şu ana kadar herhangi bir hasar bildirimi yapılmadı.

Dün da İran'ın Huzistan eyaletinin Salend bölgesinde de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.