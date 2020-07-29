İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Fettahi, "Şu ana kadar 6 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı" dedi.



Bu rakamın yüzde 22'sini hemşireler ve yüzde 20'sini de doktorların oluşturduğunu kaydeden Fettah, Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 140 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlattı.



Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.



İran'da son dönemde Covid-19 kaynaklı günlük can kaybı 200 civarında seyrediyor. Bugün itibarıyla ülkede Covid-19 nedeniyle toplam 16 bin 343 kişi hayatını kaybetti, 298 bin 909 vaka kaydedildi.

