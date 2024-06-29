İran'da adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi, seçim ikinci tura kaldı

İran'da yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, ikinci tura kaldı.

Adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi.

Seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, 5 Termmuz'da yapılacak ikinci turda yarışacak.



İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, oy sayım işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.



Ülke genelinde 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını aktaran İslami, Pezeşkiyan'ın 10 milyon 415 bin 191 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 42,5 oldu.



İslami, oyların 9 milyon 473 bin 298'ini alan Celili'nin ise seçimin ilk turunu ikinci sırada tamamladığını belirtti. Celili'nin oy oranı da yüzde 38,6'da kaldı.



Diğer iki adaydan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 13,8 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi ise yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı.



Seçime katılımın yüzde 40 civarında kaldığını aktaran İslami, geçersiz oyların sayısının da 1 milyon 56 bin 159 olduğunu belirtti.



59 BİN SANDIK KURULDU

İran’da halk 28 Haziran'da, 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Ülke genelindeki seçim merkezlerinde kurulan 59 binden fazla sandıkta oy kullanıldı.



Ülkede sabah 08.00’da başlayan seçim için oy verme işlemi yerel saatle 24.00’da sona erdi. 61 milyon 452 bin 321 seçmenin bulunduğu İran'da sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

ADAYLAR

14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi ile Reformist Cepheden Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan tek aday olarak yarışıyor.

İLK SONUÇLAR

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 14 milyon 70 bin 642 oyun sayıldığını açıkladı.

Seçimde Mesud Pezeşkiyan, yüzde 42,3 ile yarışı ilk sırada götürürken onu yüzde 39,5 ile Said Celili takip ediyor.



Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan yüzde 5 milyon 955 bin 781 oy, Celili ise 5 milyon 560 bin 321 oy almış durumda.



Muhammed Bakır Kalibaf, yüzde 13,4 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

