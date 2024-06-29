İran'da adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi, seçim ikinci tura kaldı

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince en çok oy alan reformist Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, ikinci tura kaldı.

Seçime katılım oranı yüzde 40'te kaldı.

Pezeşkiyan, en çok oyu alarak yüzde 43,5 ile yarışı ilk sırada tamamladı. Onu yüzde 37,7 ile Celili takip etti.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 19 milyon 69 bin 713 oyun sayıldığını açıklamıştı.



Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan, 8 milyon 302 bin 577 oy aldı.



Celili ise son verilere göre 7 milyon 189 bin 756'sını alarak ikinci sıraya yerleşti.



Sayılan 19 milyon oyun 2 milyon 676 bin 512'sini alan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 14 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı.

