İran'da adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi, seçim ikinci tura kaldı

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi. En çok oy alan reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci turu 5 Temmuz'da yapılacak. Katılım oranı ise yüzde 40'ta kaldı.

İran'da adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi, seçim ikinci tura kaldı

'daki seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince en çok oy alan reformist Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, ikinci tura kaldı.

Seçime katılım oranı yüzde 40'te kaldı.

Pezeşkiyan, en çok oyu alarak yüzde 43,5 ile yarışı ilk sırada tamamladı. Onu yüzde 37,7 ile Celili takip etti.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 19 milyon 69 bin 713 oyun sayıldığını açıklamıştı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan, 8 milyon 302 bin 577 oy aldı.

Celili ise son verilere göre 7 milyon 189 bin 756'sını alarak ikinci sıraya yerleşti.

Sayılan 19 milyon oyun 2 milyon 676 bin 512'sini alan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 14 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı.

İran'da seçim | Oy sandıklarını taşıyan araca saldırı: 2 kişi öldü

İran'da seçim | Oy sandıklarını taşıyan araca saldırı: 2 kişi öldü

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Hamas: Ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmedi

Hamas: Ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmedi

Filistin'den BM'ye, Gazze'de ateşkes için derhal harekete geçme çağrısı

Filistin'den BM'ye, Gazze'de ateşkes için derhal harekete geçme çağrısı

Amerika Başkanlık seçimleri ne zaman? ABD seçim tarihi

Amerika Başkanlık seçimleri ne zaman? ABD seçim tarihi

Gazze'de bir çocuk daha açlıktan öldü

Gazze'de bir çocuk daha açlıktan öldü

İsrail'in Batı Şeria'daki yeni imar planına Avrupa Birliği'nden tepki

İsrail'in Batı Şeria'daki yeni imar planına Avrupa Birliği'nden tepki

İsrail'in Refah'a saldırısında 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Refah'a saldırısında 13 Filistinli hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...