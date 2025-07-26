İran'da adliye baskını: Silahlı grup hakimleri vurdu

İran medyasının haberine göre, silahlı kişiler ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucitan eyaletinin Zahedan kentindeki adliye binasına saldırdı.

IRNA'nın aktardığına göre saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Üst düzey bir polis yetkilisi, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 3 saldırganın da öldürüldüğünü söyledi.

İran medyası, Jaish al-Adl örgütünün, saldırının sorumluluğunu üstlendiğini bildirdi.

İnsan hakları örgütü Halvsh'a göre, saldırganlar Azadi Caddesi'ndeki adliye binasına baskın düzenleyerek doğrudan hakimlerin ofislerini hedef aldı. Halvsh, birçok odanın silah ateşine maruz kaldığını ve adliye binası çevresinin sıkı güvenlik önlemleri altında olduğunu, erişimin kısıtlandığını kaydetti.

BELUC MAHKUMLARIN İDAMINA MİSİLLEME

İran'ın Beluc azınlığına mensup Sünni silahlı grup Jaish al-Adl, yaptığı açıklamada, saldırıyı “Adaletin Kolu” olarak nitelendirdi. Grup daha önce Beluc mahkumların idamına misilleme yapacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Iran International'a göre eyalette son aylarda idamlarda keskin bir artış yaşandı. İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre, 2025'in ilk dört ayında İran'da en az 343 idam gerçekleştirildi, bu da 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 75'lik bir artışa denk geliyor.

Azınlıklar bu idamdan orantısız bir şekilde etkilendi ve nisan ayında idam edilenlerin neredeyse üçte birini Beluc mahkumlar oluşturdu.