İran'da "ahlak polisi" kaldırılıyor mu?

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede iki aydan uzun süren Mahsa Emini gösterileriyle ilgili eleştirilerin odağındaki "ahlak polisi" için kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Muntazeri, Ahlak Polisi biriminin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Ahlak polisinin Yargı Erki ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır" dedi.

İran yerel basını, Muntazeri'nin bu açıklamalarına dayandırarak "uygulamanın kaldırıldığına" yönelik haberler yaptı.

Emniyet teşkilatından ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İran Emniyet Teşkilatına bağlı olarak kurulan ahlak polisi, ilk olarak 2006 yılında görevine başladı. Başlangıçta kılık kıyafet kurallarına göre "uygunsuz" giyinen kadınları uyaran birim, daha sonra söz konusu kadınları gözaltına almaya da başladı.



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.