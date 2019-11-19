İran'da akaryakıt zammı ülkeyi 'yaktı': Ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

ABD yaptırımlarının ardından ekonomik krizle boğuşan İran, benzine yaptığı yüzde 50 artış ile halkı karşısına aldı.



Başkent Tahran başta olmak üzere Şiraz, İsfahan, Meşhed, Kerec, Tebriz ve Urumiye gibi büyük şehirlerde göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Zammın açıklamasından beri devam eden gösterilerde ise bugüne kadar 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında ise 3 güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

Muhalifler ülke genelinde ölü sayısının çok daha fazla olduğunu belirtirken İran Devrim Muhafızları ise daha sert önlemler alacaklarını belirtti.

''60 MİLYON KİŞİYE DAĞITILACAK''



Ruhani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada da 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etmişti. Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını aktarmıştı.

VİDEO: İRAN BENZİN ZAMMINA DİRENMEYE DEVAM EDİYOR