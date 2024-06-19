İran'da anket sonuçları: Cumhurbaşkanlığı yarışında Kalibaf önde

İran'ın Meşhed kenti merkezli sosyal araştırma ve veri analizi merkezi "Shenakht", 13-15 Haziran'da ülke genelinde 18 yaş üstü 1000 kişiyle telefonda gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının sonuçlarını yayınladı.



Vatandaşlara oy haklarını hangi aday lehine kullanacaklarının sorulduğu ankette, hiçbir aday cumhurbaşkanı olabilmek için gerekli yüzde 50+1 oyu sağlayamadı.



Katılımcıların tümü baz alındığında oy hakkını kullanacağını belirtenlerin oranı yüzde 52,1; sandığa gitmeyeceğini ifade edenlerin yüzde 29,2 ve oy verip vermeme konusunda karar vermediğini söyleyenlerin oranı da yüzde 18,7 oldu.



Seçimlere katılacağını belirtenler arasında katılımcıların yüzde 34'ü muhafazakar aday Meclis Başkanı Kalibaf'ı destekleyeceğini belirtti.



Reformistlerin tek adayı Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan ile eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili ankette ikinci sırayı paylaştı.



Ankete göre, bu iki adayın oy oranları yüzde 21 oldu.

YÜZDE 16'LIK KESİM HENÜZ KARAR VERMEDİ



Diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2, Mustafa Purmuhammedi yüzde 1 ve Ali Rıza Zakani de yüzde 1'de kaldı.



Oy kullanacağını belirtenlerin yüzde 16'sı henüz hangi adayı destekleyeceğine dair karar vermediğini belirtirken yüzde 4'ü ise cevap vermedi.



İran'da 28 Haziran'da yapılacak seçimlerde reformist kanatta tek aday Mesud Pezeşkiyan yer alırken muhafazakarlar Muhammed Bakır Kalibaf, Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, Ali Rıza Zakani ile Mustafa Purmuhammedi tarafından temsil ediliyor.