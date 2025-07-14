İran’da apartmanda yaşanan patlamada yedi kişi yaralandı: “İsrail saldırısı değil”

İran’ın Kum kentinde konutların olduğu bir binada yaşanan patlamada yedi kişinin yaralandığı açıklandı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars, ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, patlamanın İsrail saldırısı sonucu yaşanmadığını aktardı. Kum Valisi de patlamanın sebebinin "terör" olmadığını söyledi.

"SEBEP, GAZ SIZINTISI"



Kum İl İtfaiye Müdürü, Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, “patlamada dört konut biriminin zarar gördüğü” bilgisini verdi.



İlk belirlemelere göre olayın gaz sızıntısından kaynaklandığını aktaran İtfaiye Direktörü, konuyu takip etmeye devam ettiklerini bildirdi.



Fars da binada yaşayan kişilerin “sıradan vatandaşlar” olduğu bilgisini verdi.



İsrail, 13 Temmuz tarihinde İran’a geniş çaplı bir saldırı başlatmış, İran da bir gün sonra İsrail’e füze ve İHA saldırıları ile yanıt vermişti. ABD’nin İran’ın üç nükleer tesisine düzenlediği saldırının ardından İran bu saldırıya Katar’daki ABD üssünü hedef alarak misilleme yapmış, bu saldırıdan bir gün sonra taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı. İsrail ise 12 gün süren savaş sırasında İranlı üst düzey askeri isimlerin yanı sıra nükleer bilim insanlarını da öldürmüştü.

"SÖYLENTİLER KONUSUNDA ENDİŞE ETMEYİN"



Bu bağlamda Kum’da yaşanan patlamaya dair Fars haber ajansına konuşan kaynak, “İnsanlar, (İsrail saldırılarına dair) söylentiler konusunda endişe etmemeli. Eğer ülkede düşmanca bir eylem olursa, bu haber derhal insanlara ulaşacak ve aynı anda işgal altındaki topraklarda alarm zilleri aktif hale gelecektir” dedi.



Bu açıklamanın basına yansımasının ardından açıklamalarda bulunan Kum Valisi Akbar Behnamjoo da patlamanın sebebinin “terör” olmadığını söyledi.

