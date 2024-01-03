İran'da art arda patlama: En az 20 ölü

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Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında 2 patlama sesi duyuldu.

İran basınında yer alan haberlere göre Kirman şehrinde Süleymani'nin de mezarının bulunduğu şehir mezarlığı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün dördüncü yılı dolayısıyla düzenlenen tören sırasında yaşandığı belirtildi.

İlk patlamadan 10 dakika sonra Süleymani'nin mezarının yakınında ikinci bir patlama daha gerçekleştiği ve yaralılar olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Süleymani'yi anma törenine katılmak için mezarlığa giden yolda çok sayıda kişinin toplandığına vurgu yapılıyor.

İran devlet televizyonu saldırılarda en az 20 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını duyurdu.



KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?



ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.



Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.

