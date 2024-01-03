İran'da art arda patlama: 103 ölü, 170 yaralı

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Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında 2 patlama sesi duyuldu.

İran basınında yer alan haberlere göre Kirman şehrinde Süleymani'nin de mezarının bulunduğu şehir mezarlığı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün dördüncü yılı dolayısıyla düzenlenen tören sırasında yaşandığı belirtildi.

İlk patlamadan 10 dakika sonra Süleymani'nin mezarının yakınında ikinci bir patlama daha gerçekleştiği ve yaralılar olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Süleymani'yi anma törenine katılmak için mezarlığa giden yolda çok sayıda kişinin toplandığına vurgu yapılıyor.

İran devlet televizyonu saldırılarda en az 103 kişinin öldüğünü ve 140'tan kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlamaların terör saldırısı olduğu açıklandı. Ülkede yarın için ulusal yas ilan edildi.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?