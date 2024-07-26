İran'da aşırı sıcaklar: Tüm kamu kurumları tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle yarın ülke genelinde tüm kamu kurumlarının saat 10.00'dan sonra tatil edilmesi kararı alındı.

İran'da aşırı sıcaklar: Tüm kamu kurumları tatil edildi

Hükümeti Bilgilendirme Konseyinin yazılı açıklamasında, kararın ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındığı belirtildi.

Karara göre, yardım hizmetleri dışında ülke genelinde tüm kamu kurumları ve bankaların yarın 06.00-10.00 arası hizmet vereceği ifade edildi.

SICAKLIK 42 DERECEYİ AŞACAK

İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, Tahran'da hava sıcaklığı yarın 42 dereceyi aşacak.

İran'da son yılların en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle ülke genelinde 24 Temmuz'da elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi Tevanir, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini isteyeceğini bildirmişti.

Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söylemişti.

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