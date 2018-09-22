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İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre en az 8'i asker 24 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.



Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi.



Yerel basındaki haberlerde, askeri üniformalı saldırganların geçin töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları, 10 dakika süren saldırıda devrim muhafızlarına bağlı en az 8 askerin öldürüldüğü belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA ise ilk gelen bilgilere göre saldırıda 30 kişinin yaralandığını, saldırganlardan 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Asri Cunub Dergisi'nde çalışan Yunus Purhulu adındaki gazetecinin de saldırıda öldüğü açıklandı.

İRAN SALDIRIDAN ABD'Yİ SORUMLU TUTTU



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin güneybatısında yer alan Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine düzenlenen saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtti.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdılar" ifadelerini kullandı.



Saldırıda çocuklar ve gazetecilerin de hedef alındığına dikkati çeken Zarif, şöyle devam etti:



"İran bu saldırılardan bölgesel terör destekçileri ve onların ABD'li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkını savunma konusunda hızlı ve kararlı yanıt verecektir."

''SALDIRIYI EL AHVAZİYE GERÇEKLEŞTİRDİ''

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini söyledi.

Şerif, İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıyı El Ahvaziye örgütünün yaptığını açıkladı.



İran'ın ISNA ajansında yer alan açıklamasında Şerif, bu grubun Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti.



El Ahvaziye adıyla tanınan Ahvaz Halkı Demokratik Cephesi, İran’ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir örgüt olarak biliniyor.

İRAN, IRAK'A AÇILAN SINIR KAPILARINI KAPATTI



İran, Ahvaz kentindeki askeri geçit törenini hedef alan saldırının ardından "Irak'a açılan iki sınır kapısını geçici süreliğine" kapattı.



Irak medyasında yayınlanan haberlere göre İran, askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen saldırısı sonrası güvenlik gerekçesiyle Basra'daki Şelamçe ve Meysan'daki Eş-Şib gümrük kapılarındaki geçişleri durdurdu.



Haberde, İranlı yetkililerin muhtemel başka bir saldırıya karşın, sınır bölgesindeki güvenlik önlemlerini artırdığı, sınırın hem insani hem de ticari geçişler için "geçici bir süreliğine kapalı kalacağı" belirtildi.