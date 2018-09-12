İran'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter Kereç yakınlarındaki Melard ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düştü.

Teknik arıza nedeniyle düştüğü aktarılan Chinook tipi helikopterde 5 askerin yaralandığı kaydedildi.