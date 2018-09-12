İran'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter Kereç yakınlarındaki Melard ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düştü.
Teknik arıza nedeniyle düştüğü aktarılan Chinook tipi helikopterde 5 askerin yaralandığı kaydedildi.
İran'da askeri helikopter düştü: 5 yaralı
Anadolu AjansıDünya
İran'da askeri helikopterin Kereç yakınlarındaki Melard ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.