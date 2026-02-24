İran'da askeri helikopter düştü, en az 4 kişi öldü

İran Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, İsfahan eyaletinin Humeynişehr kentinde bir meyve pazarına düştü. İran devlet medyasına göre kazada en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

IRNA haber ajansı, pilot, yardımcı pilot ve yerdeki iki meyve satıcısının öldüğünü belirterek, kazanın "teknik bir arıza"dan kaynaklandığını söyledi.

Yaptırım altındaki İran'da hava araçlarının yaşlandığı ve yedek parça temin etmekte zorluk çektiği biliniyor. İran devlet televizyonu geçtiğimiz hafta Hamedan eyaletinde gece geç saatlerde yapılan bir eğitim tatbikatı sırasında bir İran savaş uçağının düştüğünü ve uçaktaki iki pilottan birinin öldüğünü bildirmişti.