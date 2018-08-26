İran devlet televizyonunda yer alan haberde, öğle saatlerinde uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
Haberde pilotun öldüğü, yanındaki bir kişinin yaralandığı, uçağın düşme nedenine ilişkin ise incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
İran'da askeri uçak düştü
Anadolu AjansıDünya
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde F-5 tipi askeri uçağın düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
İran devlet televizyonunda yer alan haberde, öğle saatlerinde uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.