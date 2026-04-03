İran, ABD'nin 48 saatlik ateşkes teklifini reddetti

ABD basınından Wall Street Journal'ın haberine göre arabuluculuk çabaları çıkmaza girmiş durumda.

WSJ'nin arabuluculara dayandırdığı haberine göre, İran arabuluculara ABD'nin taleplerinin kabul edilemez olduğunu ve Tahran yönetiminin yakın zamanda İslamabad'da ABD'li yetkililerle görüşmek istemediğini söyledi.

Arabulucular, Türkiye ve Mısır'ın hala bir orta yol bulmak için çabaladığını ve Katar'ın başkenti Doha ya da İstanbul'da yeni önerilerle iki tarafı bir araya getirmeye çalıştığını aktardı.

İranlı yetkililerin ABD'li meslektaşlarıyla yetkililerle görüşmeye istekli olmadığı ve ABD'nin taleplerinin kabul edilemez olduğu yanıtını resmi olarak ilettiği belirtiliyor.

Haberde ayrıca Katar'ın İran ile ABD arasında olası bir ateşkes görüşmelerinde ana arabulucu rolünü üstlenmek istemediği belirtiliyor. Bu durumun müzakerelerde ilerleme çabalarını zorlaştırdığı ifade ediliyor.



“TAHRAN ATEŞKESİ REDDETTİ”

İran yarı resmi Fars Haber Ajansı'ndan da müzakerelere dair açıklama var.

İsimsiz kaynaklara dayandırılan habere göre ABD, Tahran yönetimine 48 saatlik bir ateşkes teklif etti.

Ancak haberde İran yönetiminin bu teklifi reddettiği ifadeleri yer aldı.



ABD SAVUNMA BAKANLIĞI: 13 ABD ASKERİ ÖLDÜ



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Savunma Kayıp Analiz Sistemi" başlığı altında İran’a yönelik "Epic Fury Operasyonu" adını verdiği saldırılarda ölen ve yaralanan ABD askerleri hakkında resmi paylaşım yaptı.



Savunma Bakanlığına ait resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 3 Nisan itibarıyla ABD/İsrail-İran Savaşı'nda toplam 13 ABD askeri hayatını kaybetti, 365 ABD askeri de yaralandı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta ölen 6 ABD askerinin kara kuvvetlerinde, 7 askerin hava kuvvetlerinde görev yaptığı belirtildi.

Savaşta yaralananların ise 247’sinin kara kuvvetlerine, 63’ünün deniz kuvvetlerine, 19’unun deniz piyadelerine ve 36’sının da hava kuvvetlerine mensup olduğu bildirildi.