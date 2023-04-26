İran'da başörtüsü takmayanlara hizmet veren işletmeler kapatıldı

İran’ın başkenti Tahran’da başı açık kişilere hizmet verdiği için daha önce uyarıldığı ancak bunları dikkate almayarak hizmet vermeye devam ettiği ileri sürülen birçok işletme mühürlendi.



İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran’da faaliyette bulunan birçok işletme ile bir alışveriş merkezi başı açık müşterilere hizmet verdiği gerekçesiyle kapatıldı.



Haberde, söz konusu işletmelerin başörtüsü ve iffet kurallarını ihlal etmesi nedeniyle uyarıları dikkate almayıp fiili devam ettirdiği için mühürlendiği aktarıldı.



Çoğunluğu kafe ve restoranlardan oluşan ve kapatılan işletmeler arasında 3 eczane de yer aldı.



Şehrin batısında yer alan, onlarca işletmenin bulunduğu ve yüzlerce kişinin çalıştığı bir alışveriş merkezinin tamamen mühürlenmesi ise dikkati çekti.



Mühürlenen kafe ve restoranların çoğunun ünlü isimlere ait olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.



Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, söz konusu kişilerin Mahsa Amini’nin gözaltındayken yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere destek verdiği ve işletmelerinin de bu yüzden kapatıldığı iddia edildi.



İRAN'DAKİ GÖSTERİLER VE BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU



İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini, 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.



Amini'nin ölümü üzerine başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüş, protestolarda yüzlerde kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede Emini'nin ölümünü protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.



Söz konusu gösteriler sona ermesine rağmen İran'ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini sürdürüyor.



İçişleri Bakanlığı ve Yargı Erki, zorunlu başörtüsü kuralına aykırı davrananlara karşı harekete geçileceğini açıklamış, sokak ve caddelerdeki kameraların başörtüsü denetimleri için kullanılacağını bildirmişti.



Başörtüsü kuralına riayet etmediği tespit edilen kişilerin önce kısa mesaj ile uyarılacağı belirterek, uyarıyı dikkate almayıp fiili devam ettirenlerin ise çeşitli yaptırımlarla karşılaşacağı kaydedilmişti.



Ülkede kişiler arasında zaman zaman "başörtüsünü gerektiği gibi takmama" gerekçesiyle tartışmalar çıkıyor, başörtüsü kuralına uymayanlara hizmet veren işletmeler ise mühürleniyor.



İran’da, başörtüsü kurallarına aykırı şekilde davrananların bindiği araçlar kameralarla tespit edilerek araç sahibine kısa mesajla uyarıda bulunuluyor. Uyarıyı dikkat almayanların arabaları 15 gün süreyle trafikten men edileceği, bu süreden sonra olayın tekrarlanması durumunda da araca el konulacağı belirtiliyor.



İran'da başörtüsü kuralına uymayan kadınlar yargılanacak Haberi Görüntüle