İran'da başörtüsüz kadınlara "yoğurtlu" saldırı

İran’ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kentindeki bir markette bir kişi, başörtüsüz oldukları gerekçesiyle tartıştığı iki kadına yoğurtlu saldırıda bulundu.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, iki kadınla tartıştığı görülen kişinin raftan aldığı yoğurdu, kadınların kafasından aşağı boşalttığı görülüyor. Kadınlarla marketteki diğer müşterilerin tepki gösterdiği olay sonrası başlatılan soruşturmada saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenilirken, iki kadın hakkında ise “toplum içerisinde başörtüsü kuralına uymama” suçundan soruşturma açıldığı belirtildi. Ayrıca başörtüsü takmayan iki kadına hizmet veren market sahibine de uyarı cezası verildiği aktarıldı.
İran İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın başörtüsüz kadınlara müdahale şeklinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Böyle bir müdahale yöntemi doğru değil. Ancak kadınların başörtülerini takmamaları da suç kapsamına girmektedir”denildi.
İRAN CUMHURBAŞKANI: BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYANLAR İKNA EDİLMELİ
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran’da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, başörtüsünün dini ve yasal zorunluluk olduğunu belirterek, "Bazıları bu inancı paylaşmayabilir. Bu nedenle kültürel ve dini merkezler ikna yöntemi için kullanılmalı. Başörtüsü takmayanlar ikna edilmeli. Elbette başörtüsü yasal zorunluluk olduğu için toplumun tüm kesimi bu kurala riayet etmelidir" dedi.
"YARGI BAŞÖRTÜSÜ YASASI İHLALLEİRNİ DİKKATLE TAKİP EDECEK"
İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise yaptığı açıklamada, zorunlu başörtüsü yasası konusunda geri adım atmadıklarını söyleyerek, “Yargı başörtüsü yasası ihlallerini dikkatle takip edecek ve bu konuya özel olarak yaklaşacak” şeklinde konuştu.
İran İçişleri Bakanlığı tarafından ülkede zorunlu başörtüsü yasasını ihlal edenlere ilişkin dün yayınlanan bildiride ise, “Dini ve geleneksel ilke ve değerlerimizde herhangi bir geri adım olmamıştır. Bakanlık olarak yargı ve diğer ilgili kurumlar ile birlikte başörtüsü ihalelerine izin verilmeyecektir” ifadeleri kullanılmıştı.
İRAN'DA MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı şiddetli protestolara yol açmıştı. Aylarca devam eden gösterilerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.