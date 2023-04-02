İran'da başörtüsüz kadınlara "yoğurtlu" saldırı

İran’ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kentindeki bir markette bir kişi, başörtüsüz oldukları gerekçesiyle tartıştığı iki kadına yoğurtlu saldırıda bulundu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, iki kadınla tartıştığı görülen kişinin raftan aldığı yoğurdu, kadınların kafasından aşağı boşalttığı görülüyor. Kadınlarla marketteki diğer müşterilerin tepki gösterdiği olay sonrası başlatılan soruşturmada saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenilirken, iki kadın hakkında ise “toplum içerisinde başörtüsü kuralına uymama” suçundan soruşturma açıldığı belirtildi. Ayrıca başörtüsü takmayan iki kadına hizmet veren market sahibine de uyarı cezası verildiği aktarıldı.

İran İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın başörtüsüz kadınlara müdahale şeklinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Böyle bir müdahale yöntemi doğru değil. Ancak kadınların başörtülerini takmamaları da suç kapsamına girmektedir”denildi.