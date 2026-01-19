İran'da bilanço ağırlaşıyor. "Ölü sayısı en az 5 bin"

İran’da gösteriler sönümlendi, katliam boyutuna ulaşan olayların bilançosu da ortaya çıkmaya başladı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, haftasonu, protesto gösterilerinde birkaç bin kişinin öldüğünü söyledi. Ancak internetin hala kesik olduğu ülkeden sağlıklı haber alınamadığı için ölü sayısı da tam olarak bilinmiyor.

Reuters haber ajansına konuşan İranlı bir yetkili, olaylarda en az 5 bin kişinin öldüğünü söyledi.

Bunların 500 kadarını güvenlik güçleri oluşturuyor. Ölü sayısında büyük bir artış beklenmediğini belirten İranlı yetkili, ölümlerin büyük bölümünün ülkenin Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı kuzeybatısında meydana geldiğini ifade etti.

BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINDA

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre doğrulanabilen ölü sayısı 3 bin 919. 4 bin 300'den fazla vaka da inceleniyor. Gözaltıların sayısı ise 24 binin üzerinde.

Devlet medyası, ülke çapında binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında, ülke dışında rejimi devirmek için çalışan muhalif gruplarla bağlantılı kişilerin de olduğu savunuldu. Bu kişiler arasında Nazenin Barederen'in de olduğu, Barederen'in Reha Perhem adıyla devrik Şah Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu adına hareket ettiği iddia edildi.

Rejimin internet karartması da sürüyor. 8 Aralık'tan bu yana kesik olan internet, haftasonu kısmen açılmıştı.

Ancak internet servisi tamamen normale dönmediği gibi kısa süre sonra yeniden kesildi. İnternet erişiminin ne zaman normale döneceği bilinmiyor. Yeniden bağlantı sağlansa bile 92 milyon İranlının uluslararası ağa eskisi gibi ulaşamayabileceği iddia ediliyor.

TANSİYON DÜŞÜYOR

İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

8 Ocak'ta şiddetlenen protestoların ardından Başkent Tahran’da son dört gündür görece sakinlik olduğu, şehir üzerinde insansız hava araçlarının uçtuğu ancak büyük çaplı protestoların görülmediği belirtildi.