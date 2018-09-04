İran'ın başkenti Tahran'da bir esnaf üzerine benzin dökerek kendini yaktı.
Tasnim Haber Ajansı'na göre, Tahran Belediye binası önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren kişi belediye çalışanları ve vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı.
İsmi açıklanmayan vatandaşın (45) dükkanına belediye tarafından ruhsat verilmemesi nedeniyle böyle bir eyleme kalkıştığı belirtildi.
Olay sonrası ağır yaralanan eylemcinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İran'da bir esnaf kendini yaktı
Anadolu AjansıDünya
İran'da üzerine benzin dökerek kendini yakan bir esnaf, ağır yaralandı.
İran'ın başkenti Tahran'da bir esnaf üzerine benzin dökerek kendini yaktı.