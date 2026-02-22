İran'da bu kez öğrenciler protestoya başladı

Öğrencilerin protestoları, binlerce kişinin hayatını kaybettiği geçen ay yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri tarafından öldürülenleri anmak için geleneksel olarak 40 gün sonra düzenlenen törenlerle aynı zamana denk geldi.

İddialara göre, Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde yürüyüş yapan öğrenciler İran Dini Lideri Ali Hamaney'e karşı "katil" sloganları attı.

SNN gibi devlet bağlantılı haber ajansları, protestocuların bir üniversitede taş atarak Besic milislerini yaraladığı iddia edilen çatışmaların videolarını yayınladı. Hükümet yanlısı Besic üyeleri, protestoları bastırmada güvenlik güçlerine sıklıkla gönüllü olarak katılıyor.

Protestoların yoğun yaşandığı batıdaki Abdanan kasabasında, insan hakları grupları ve sosyal medya paylaşımlarına göre, bir aktivist öğretmenin tutuklanmasının ardından göstericiler "Hamaney'e ölüm" ve "Diktatöre ölüm" sloganları attı.