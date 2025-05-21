İran'da büyükelçilik saldırganı idam edildi

İran'da 27 Ocak 2023'te Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda elçilikte görevli güvenlik görevli ölmüştü.



Zanlı ilk ifadesinde, eşiyle ilgili yaşadığı kişisel sorunlar nedeniyle büyükelçiliğe saldırdığını iddia etmişti.



Yargı erki, zanlının idam edildiğini duyurdu. Büyükelçiliğe düzenlenen silahlı saldırı, Tahran ve Bakü arasında gerilime neden olmuş ve Azerbaycan, Tahran’daki tüm büyükelçilik personelini ve diplomatlarını ülkeden çekmişti.



Gerginliğin ardından Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği, 15 Temmuz 2024 tarihinde yeni adresinde tekrar faaliyete geçti.



İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde önemli bir adım da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Bakü’ye geçen ay gerçekleştirdiği ziyaret oldu.