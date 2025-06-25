İran’da can kaybı 627’ye yükseldi

İsrail ve İran arasında 12 gün sonra sona eren çatışmalarda can kaybı ve yaralı sayısı netleşmeye başladı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 627’ye, yaralıların sayısının 4 bin 870’e yükseldiğini duyurdu.



EN AĞIR KAYIPLAR TAHRAN VE KİRMANŞAH'TA

Bakanlık, en fazla can kaybı ve yaralının başkent Tahran ile Kirmanşah eyaletlerinde olduğunu belirterek, Huzistan, Lorestan, İsfahan, Merkezi, Doğu Azerbaycan, Hamedan, Zencan ve Gilan eyaletlerinde de yüksek can kaybı yaşandığı ifade edildi.

İRANLI KOMUTAN SHADMANI HAYATINI KAYBETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemül Enbiya Karargahı, İranlı komutan Ali Shadmani’nin öldüğünü duyurdu. Karargah tarafından yapılan açıklamada, "Geçen hafta Siyonist rejimin saldırısında ağır yaralanan Hatemül Enbiya Karargah Komutanı Tümgeneral Ali Shadmani, şehit olmuştur" denildi.

İsrail, 17 Haziran'da Şadmani’yi hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürmüştü.