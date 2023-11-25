İran'da çığ altında kalan 5 dağcıdan 3'ünün daha cesedine ulaşıldı

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Ezna Kızılay Başkanı Ali Rıza Süleymani, olaya ilişkin açıklamada bulundu.



Çığ altındaki 2 kişinin cesedine dün ulaştıklarını hatırlatan Süleymani, arama kurtarma ekiplerinin bugünkü çalışmalarda diğer 3 kişinin cesedine ulaştığını ve ölü sayısının 5'e yükseldiğini aktardı.



Süleymani, arama kurtarma çalışmalarının sora erdiğini belirtti.



Ezna Kızılay Başkanı Sleymani, daha önce yaptığı açıklamalarda, perşembe günü Oştorankuh Dağlarının eteklerine giden dağcı ekibin cuma sabahı Senberan Zirvesi'ne tırmanışa başladığını ve Çale Kebud bölgesinde çığa yakalandığını ifade etmişti.



Süleymani, çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 9 kişilik dağcı grubundan 2'si yaralı olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını, 5 dağcının ise çığ altında kaldığını belirtmişti.



Çığ altındaki 2 kişinin cesedine dün ulaşılmıştı.