İran'da covid-19 ölümlerinin yarısı başkent Tahran'dan

Tahran İl Meclis Üyesi Nahid Hüdakeremi, İran'da yeni tip corona virüsten (covid-19) ölümlerin yarısının başkent Tahran'da kaydedildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı 23.08.2020 - 11:42

İran'da covid-19 ölümlerinin yarısı başkent Tahran'dan

İlişkili Haberler

Corona virüste son durum: Hindistan'da 912, Brezilya'da 892, Meksika'da 644 kişi daha öldü

Corona virüste son durum: Hindistan'da 912, Brezilya'da 892, Meksika'da 644 kişi daha öldü

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 22 can kaybı, bin 309 yeni vaka

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 22 can kaybı, bin 309 yeni vaka

İran'da yayın yapan "HaberOnline" sitesine göre, Tahran İl Meclis Üyesi Nahid Hüdakeremi, covid-19 salgınının başkentteki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hüdakeremi, "Salgının başlangıcından bugüne 10 bin 200 Tahranlı virüs nedeniyle vefat etti." ifadelerini kullandı.

Bu sayının İran'daki toplam can kaybının yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret eden Hüdakeremi, virüsün her yaştan kişiyi etkilediğini, anne ve babası doktor olan 8 yaşındaki bir çocuğun da covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Salgın tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini belirten Hüdakeremi, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

İran'da dün itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 502'ye, vaka sayısı da 356 bin 792'ye yükseldi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...