İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi: İki aday karşı karşıya gelecek

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için adayların kampanya süreci başladı. İkinci tura kalan Pezeşkiyan ile Celili, televizyonda karşılıklı münazaraya çıkacak.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi: İki aday karşı karşıya gelecek

'da 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turuna kalan adayların seçim kampanya süreci yeniden başladı.

İran devlet televizyonuna göre, 5 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarışacak reformistlerin adayı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakarların adayı Said Celili'nin kampanya süreci 3 Temmuz'da sona erecek.

Pezeşkiyan ile Celili, 1 Temmuz Pazartesi ve salı günü devlet televizyonunda karşılıklı münazaraya çıkacak.

İran'da 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince, seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, ikinci tura kalmıştı.

Ülke genelinde yüzde 40 katılımın olduğu seçimde Pezeşkiyan, oyların yüzde 42,5'ini alırken Celili'nin oyu yüzde 38,6 olmuştu.

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