İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak altı adaya onay çıktı

İran, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine 28 Haziran'da yapılacak seçimler için onaylanan ve çoğu muhafazakâr olan altı adayı açıkladı.



İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan adaylar, seçimleri denetleyen Koruyucular Konseyi tarafından kayıtlı 80 aday arasından seçildi.



Onaylananlar arasında muhafazakâr meclis başkanı Muhammed Bagher Ghalibaf ve esnek olmayan müzakere tutumuyla tanınan aşırı muhafazakâr eski nükleer müzakereci Saeed Jalili de bulunuyor.



Onaylanan tek reformist aday, İran parlamentosunda Tebriz'i temsil eden milletvekili Massoud Pezeshkian oldu.



69 yaşındaki Pezeshkian, 2022 Eylül'ünde Mahsa Amini'nin gözaltında ölümüyle tetiklenen ülke çapındaki protestolar sırasında hükümetin şeffaflık eksikliğine karşı açık sözlü olmuştu.



Muhafazakar eski içişleri bakanı Mostafa Pourmohammadi de adaylık için yetkilendirildi.



Listedeki diğer isimler arasında muhafazakâr Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani ve Şehitler Vakfı'nın aşırı muhafazakar başkanı, görevdeki başkan yardımcısı Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi de yer alıyor.

Bugün sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Zakani, “Reisi'nin yolunu devam ettirmek için sonuna kadar yarışacağını” söyledi.

