İran'da devrimin 45. yılı kutlanıyor: "ABD ve İsrail'e ölüm" sloganları

İran'da İslam devriminin 45. yıldöünümünü kutlayan yüzbinlerce kişi "ABD ve İsrail'e ölüm" sloganları attı. Kutlamalarda ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.

İran'da devrimin 45. yılı kutlanıyor: "ABD ve İsrail'e ölüm" sloganları

İslam Devrimi'nin 45. yıldönümünü için 'da yüz binlerce kişi sokağa çıktı. 

ve bayraklarının yakıldığı kutlamalara, "İsrail'e ölüm" "Amerika'ya ölüm" sloganları damga vurdu.

ABD güçlerince 2020'de öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posterleri de göstericiler tarafından taşındı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, devrimin yıldönümü dolayısıyla televizyonda yayınlanan konuşmasında, "baş düşmanları ABD'yi" ve bazı batı ülkelerini "Siyonist rejimin Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçlardan" sorumlu tuttu.

Devlet televizyonu, "milyonlarca kişinin devletin organize ettiği kutlamalara katıldığını ve 1979'da devrilen ABD destekli monarşik yönetime karşı sloganlar attığını" aktardı.

İslam devrimin yıldönümündeki yürüyüşe, askerler, öğrenciler, dini görevliler ile üst düzey siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçisinden NTV'ye özel röportaj

İran'ın Ankara Büyükelçisinden NTV'ye özel röportaj

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