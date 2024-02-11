İran'da devrimin 45. yılı kutlanıyor: "ABD ve İsrail'e ölüm" sloganları

İslam Devrimi'nin 45. yıldönümünü için İran'da yüz binlerce kişi sokağa çıktı.



İsrail ve ABD bayraklarının yakıldığı kutlamalara, "İsrail'e ölüm" "Amerika'ya ölüm" sloganları damga vurdu.

ABD güçlerince 2020'de öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posterleri de göstericiler tarafından taşındı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, devrimin yıldönümü dolayısıyla televizyonda yayınlanan konuşmasında, "baş düşmanları ABD'yi" ve bazı batı ülkelerini "Siyonist rejimin Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçlardan" sorumlu tuttu.



Devlet televizyonu, "milyonlarca kişinin devletin organize ettiği kutlamalara katıldığını ve 1979'da devrilen ABD destekli monarşik yönetime karşı sloganlar attığını" aktardı.



İslam devrimin yıldönümündeki yürüyüşe, askerler, öğrenciler, dini görevliler ile üst düzey siyasi ve askeri yetkililer katıldı.