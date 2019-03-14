İran'ın Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz'da doğalgaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi öldü.
Fars Haber Ajansı'na konuşan Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur, "Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki doğalgaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Patlama esnasında yoldan geçen otobüs, otomobil ve bir kamyonetin ateş aldığını dile getiren Turabpur, çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur, yaralılar hakkında bilgi vermedi.
İran'da doğalgaz boru hattı patladı: 5 ölü
Anadolu AjansıDünya
Ahvaz'da doğalgaz boru hattının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz'da doğalgaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi öldü.