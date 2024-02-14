İran'da doğalgaz boru hattında patlama

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi.

İran'da doğalgaz boru hattında patlama
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Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Helvai bölgesindeki ana dağıtım hattında yangın ve meydana geldiğini, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini dile getiren İranlı yetkili, boruda kalan gazın bitimine kadar yangının sürebileceğini ifade etti.

Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci kara yoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

Kilometrelerce mesafeden duyulan şiddetli patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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