İran’da doğum oranı giderek düşüyor

Şark Gazetesi’nin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Kurumu ile İran İstatistik Merkezi verilerini esas alarak hazırladığı habere göre, İran’da 2021 yılında 1 milyon 114 bin doğum gerçekleşirken 2024 yılında bu rakam yüzde 12 gerileyerek 979 bin 928’e düştü. 2025 yılındaki doğum sayısı ise bir önceki yıla oranla yüzde 7 azalarak 911 bine geriledi.

İran Milli Nüfus Karargahı Genel Sekreteri Merziye Vahid Destcerdi, Şark gazetesine yaptığı açıklamada, doğum oranının azalmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinde gençlerin karşılaştıkları başarısızlıklar nedeniyle çocuk sahibi olma konusunda çekingen davrandığını vurgulayan Destcerdi, Aile ve Gençlik Koruma Yasası’na rağmen doğum oranındaki düşüş eğilimin devam ettiğini ve ebeveynler için çocuk sahibi olmanın zor bir tercih haline dönüştüğünü dile getirdi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini de İran nüfusunun 75 yıl içerisinde 40 milyonun altına ineceğini söylemişti.

İran'da doğum oranını artırmak amacıyla oluşturulan Aile ve Gençlik Koruma Yasası, 16 Ekim 2021 tarihinde İran Meclisi tarafından kabul edilmiş ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayının ardından 15 Kasım 2021’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yürürlüğe konmuştu.

İRAN'IN NÜFUS POLİTİKASI

İran 1990-2010 yılları arasında kontrollü nüfus artışı politikası uygulayarak, nüfus artış hızını düşürme eğilimi içerisindeydi.

Ancak 2012 yılında İran lideri Ali Hamaney'in talimatıyla bu politikadan vazgeçildi ve nüfusu 150 ila 200 milyona çıkarmak için çalışmalar başlatıldı.