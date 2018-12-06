İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kermanşah Emniyet Müdürü Menuçehr Emanullahi, "Kermanşah eyaletine bağlı Çemen kasabasında düğün evine Kalaşnikof tüfekle düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı" dedi.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını dile getiren Emanullahi, saldırganın yakalanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.