İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kermanşah Emniyet Müdürü Menuçehr Emanullahi, "Kermanşah eyaletine bağlı Çemen kasabasında düğün evine Kalaşnikof tüfekle düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı" dedi.
Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını dile getiren Emanullahi, saldırganın yakalanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
İran'da düğün evine silahlı saldırı: 4 ölü
Anadolu AjansıDünya
İran'ın Kermanşah eyaletinde bir kişinin Kalaşnikof tüfekle düğün evine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 16 kişi de yaralandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kermanşah Emniyet Müdürü Menuçehr Emanullahi, "Kermanşah eyaletine bağlı Çemen kasabasında düğün evine Kalaşnikof tüfekle düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı" dedi.