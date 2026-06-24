İran'da düşen ABD uçağının pilotu konuştu. "Havada tek organizma gibi hareket eden dron sürüsü gördüm"

CNN International'ın haberine göre, İran tarafından Nisan'da düşürülen Amerikan F-15 savaş uçağı nın pilotu, havada tek bir vücut gibi hareket eden denizanası gibi dron sürüsü gördüğünü açıkladı.

Pilotun ifadeleri, istihbarat raporlarına yansıdı.

Amerikalı pilot , fırlatma koltuğunu çekmeden hemen önce havadaki dronları biyolojik bir organizma gibi tanımlarken, "Havada bir dron mayın tarlası vardı." ifadesini kullandı.

Pilot, büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktarırken, "Tam bir uzaylı işiydi." dedi.

Amerikalı pilotun kullandığı uçaklar İran savaşında iki kez vuruldu. İran'da düşen uçakta bir pilot ve silah sistem subayından oluşan iki kişilik mürettebat vardı.

Pilot, saatler içinde düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı. Diğer subay ise bir günden daha uzun bir süre kurtarılana kadar dağda saklanmak zorunda kaldı.



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Tahran'ın insansız hava aracı teknolojisinin bu kadar gelişmesi Washington'ın tahminlerinin çok ötesinde olduğu belirtildi. Sorguda yer alan bazı kişilerin ise pilotun saldırı sonrası beyins arsıntısı geçirmesi dolayısıyla anlattıklarına şüpheyle yaklaştığı iddia edildi.

Diğer yandan İran'ın Rusya ve Çin'den de dron konusunda yardım alması söz konusu. İki ülkenin insansız hava aracı teknolojisinde ileri seviyede olduğu biliniyor.