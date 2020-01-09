İran'da düşen Ukrayna uçağında terör ve füze saldırısı ihtimali (Pilot yardım çağrısında bulunmadı)

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna merkezli internet sitesi Censor.NET’e yaptığı açıklamada, İran'da düşen, Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatı doğrultusunda bir komisyonun kazayı araştırmak üzere Tahran’a gittiğini anlatan Danilov, "Söz konusu ekipte bakanlık ve ilgili birimlerden toplam 45 kişi bulunuyor ve İranlı yetkililerle görüşmeler yapıyorlar" dedi.



Uçağın düşmesine ilişkin farklı senaryoların değerlendirildiğine işaret eden Danilov, "Bu senaryolar arasında, uçağın bölgede bulunan Rus yapımı Tor hava savunma füze sistemi nedeniyle düşmesi ve uçağın içerisinde terör saldırısı sonucu yaşanan bir patlama da var. Diğer senaryolar ise motorun teknik nedenlerle patlaması ve uçağın havada insansız hava aracı ile çarpışması." ifadelerini kullandı.



"UÇAĞIN PİLOTU YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMADI"

Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının İran'ın başkenti Tahran'da kalktığı havalimanına dönmeye çalışırken düştüğü ve pilotun yardım çağrısı yapmadığı açıklandı.



İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, yaptığı yazılı açıklamada, inceleme heyetinin hazırladığı ilk rapora göre, düşen uçağın pilotunun herhangi bir yardım çağrısında bulunmadığını ifade etti.



Uçağın iki kara kutusunun da yangında zarar gördüğünü kaydeden Abidzade, Chicago Sözleşmesi olarak da bilinen Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'nun 13. maddesine göre üretici ABD, kayıtlı olduğu Ukrayna ve içinde vatandaşları bulunan İsveç ve Kanada'yı temsilci göndermeleri için davet ettiklerini aktardı.



Rapora göre uçağın 7 bin feet yükseldikten sonra radardan kaybolduğunu ve irtifa kaybederek düştüğünü belirten Abidzade, "Uçak yere düştükten sonra parçalanıyor. Düşüş esnasında yaşanan anormal durumla ilgili pilottan hiçbir yardım çağrısı alınmıyor. Görgü tanıklarına göre uçak önce alev alıyor, bu alev uçağın her tarafına yayılıyor ve sonra yere çakılıyor. Patlama da uçağın yere düşmesinden kaynaklı olarak meydana geliyor" bilgilerini paylaştı.



Abidzade, "Kazanın meydana geldiği güzergâh da uçağın önce batıya doğru gittiğini ve arızayla karşılaşmasının ardından kalktığı havalimanına geri dönmeye çalışırken düştüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün sabah kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.



Ukrayna'dan bir uzman heyet, uçağın düşüşüyle ilgili incelemelere katılmak üzere bugün Tahran'a gelmişti.



İRAN'DA DÜŞEN UÇAKTA PATLAMA ANI

