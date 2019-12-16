İran'da eğitime "hava kirliliği" arası

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime verilen ara bir gün uzatıldı. İran'da iki eyalet ve üç kentte de okullar bir günlüğüne tatil edildi.

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İran'ın başkenti Tahran'da ölçülen hava kirliliğinin tüm gruplar için riskli olduğu açıklandı. Bu nedenle de Tahran'da bugün ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

Tahran'la birlikte 2 eyalet ve 3 kentte de okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Gerekli acil müdahaleler için kentlerin çeşitli noktalarında da ambulansların hazır bekletileceği belirtildi.

Ayrıca kamyonların trafiğe çıkmasıyla ilgili sınırlamanın devam edeceği ve şehir içi toplu taşıma ücretlerinin yarıya indirileceği açıklandı.

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