İran'da elektrikler her gün 2 saat kesik: Esnaf zor durumda
İran'da eskiyen alt yapı, yakıt sıkıntısı ve kuraklık nedeniyle elektrik santralleri tam kapasite çalışamıyor. Ülke genelinde her gün 2 saatlik elektrik kesintileri uygulanıyor. Bu durum en fazla küçük esnafı etkiliyor.
Rekor kıran sıcaklık, kuraklık, eskiyen alt yapı ve giderek artan talep.
Tüm bu etkenler biraraya geldi ve İran'da elektrik kesintileri kaçınılmaz oldu. Ülkede kesintiler günlük hayatı zorlaştırıyor. Özellikle küçük esnaf, ölüm kalım savaşı veriyor.
AŞIRI SICAKLAR VE KURAKLIK
Başkent Tahran'da sıcaklık yaz boyunca 40 derecelerde seyretti. Hükümet, su ve elektrik tasarrufu sağlamak için kamu kurumları ve bankaları, zaman zaman tatil etmek zorunda kaldı.
Geçen cuma günü de elektrik tüketimi 73 bin 500 megawatta ulaştı. 2024'TE 79 bin megawatla kırılan tüm zamanların rekoruna yaklaşıldı.
GÜNDE İKİ SAAT SÜREN KESİNTİLER
Elektrik santrallerini çalıştırmak için yeterli yakıt bulunamazken eskiyen alt yapıya aşırı yüklenmeyi önlemek için günlük 2 saatlik kesintiler uygulanıyor.
Bu kesintiler nedeniyle kasap, dondurmacı ve pastaneler ayakta kalmakta zorlanıyor.
ÜRÜNLER BOZULUYOR, ESNAF ZOR DURUMDA
Kasap ve pastaneler, elektriğin kesildiği saatlerde ürünlerinin bozulmasına engel olamadıklarını söylüyor.
Restoranlar da kesintilerden olumsuz etkileniyor. Pizzacılar, fırınlarını çalıştıramazken internet üzerinden de sipariş alamıyorlar
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçen ay elektrik krizinin yol açtığı sıkıntıların farkında olduklarını söyledi.Yatırımcıları çekebilmek için reform sözü verdi.
