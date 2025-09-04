İran'da elektrikler her gün 2 saat kesik: Esnaf zor durumda

Rekor kıran sıcaklık, kuraklık, eskiyen alt yapı ve giderek artan talep.



Tüm bu etkenler biraraya geldi ve İran'da elektrik kesintileri kaçınılmaz oldu. Ülkede kesintiler günlük hayatı zorlaştırıyor. Özellikle küçük esnaf, ölüm kalım savaşı veriyor.

AŞIRI SICAKLAR VE KURAKLIK

Başkent Tahran'da sıcaklık yaz boyunca 40 derecelerde seyretti. Hükümet, su ve elektrik tasarrufu sağlamak için kamu kurumları ve bankaları, zaman zaman tatil etmek zorunda kaldı.



Geçen cuma günü de elektrik tüketimi 73 bin 500 megawatta ulaştı. 2024'TE 79 bin megawatla kırılan tüm zamanların rekoruna yaklaşıldı.

GÜNDE İKİ SAAT SÜREN KESİNTİLER



Elektrik santrallerini çalıştırmak için yeterli yakıt bulunamazken eskiyen alt yapıya aşırı yüklenmeyi önlemek için günlük 2 saatlik kesintiler uygulanıyor.



Bu kesintiler nedeniyle kasap, dondurmacı ve pastaneler ayakta kalmakta zorlanıyor.

ÜRÜNLER BOZULUYOR, ESNAF ZOR DURUMDA



Kasap ve pastaneler, elektriğin kesildiği saatlerde ürünlerinin bozulmasına engel olamadıklarını söylüyor.



Restoranlar da kesintilerden olumsuz etkileniyor. Pizzacılar, fırınlarını çalıştıramazken internet üzerinden de sipariş alamıyorlar



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçen ay elektrik krizinin yol açtığı sıkıntıların farkında olduklarını söyledi.Yatırımcıları çekebilmek için reform sözü verdi.

