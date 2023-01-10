İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı 5 yıl hapse mahkum edildi

Haşimi'nin avukatı Nida Şems, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin "rejime karşı propaganda" ve "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Şems, mahkemenin kararına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceğini kaydetti.



Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı Faize'nin halen cezaevinde tutuklu bulunduğunu aktaran Şems, hakkında açılan başka davaların da olduğunu ifade etti.



Faize Haşimi, 27 Eylül'de başkent Tahran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.



Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, Haşimi'nin "kamu düzenini bozmak" ve "rejime karşı propaganda" suçlamalarından tutuklandığını duyurmuştu.



FAİZE HAŞİMİ ÜLKE YÖNETİMİNE KARŞI SERT ELEŞTİRİLERİYLE TANINIYOR



Özellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme gelen Faize Haşimi, 2017'de Zencan Üniversitesinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım." ifadelerini kullanmıştı.



Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı konuşmada ise ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve kendi çevresi dahil birçok kesimden tepki almıştı. Haşimi, nisan ayındaki bir konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.



Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra "şaka" olduğunu iddia ettiği Hazreti Muhammed'le ilgili açıklamaları ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle mayıs ayında savcılık soruşturma açmıştı.