İran'da evli çiftlerde kısırlık oranı yüzde 20'yi aştı

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Tabatabai, "Ulusal Nüfus Haftası" münasebetiyle düzenlenen programda konuştu.



Tabatabai, "Ülke genelinde evli çiftler arasında kısırlık oranı yüzde 20,3 oldu. Yani, ülkede 3 milyon 260 bin kısır çift bulunuyor." dedi.



Bu oranın dünya ortalamalarının üzerinde olduğuna işaret eden Tabatabai, "Tahminlere göre, İran'ın nüfus artış hızı önümüzdeki yıllarda negatif olacaktır." ifadelerini kullandı.

KISIRLIK ARTIŞINDAKİ NEDENLER



Tabatabai, evlenme ve gebe kalmaya karar verme yaşının artması, obezite, hareketsizlik, kişilerin uyku düzeni ve beslenme biçimlerinin bu konuyu etkileyen önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetti.



İran Sağlık Bakan Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, 10 Haziran 2020'de yaptığı bir açıklamada, doğum oranındaki düşüş nedeniyle 30 yıl sonra İran'ın dünyanın en yaşlı ülkesi olacağını söylemişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin