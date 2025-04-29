İran'da fabrikada patlama: 1 kişi öldü

İran’ın İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentinde bir fabrikada yaşanan patlamada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mensur Şişefuruş, Şahinşehr kentindeki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Şişefuruş, patlamanın yerel saatle 10.30’da Şahinşehr'deki bir fabrikanın deposunda meydana geldiğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

"PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"



Durumun kontrol altına alındığını aktaran Şişefuruş, olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin de yaralandığını kaydetti. İranlı yetkili fabrikanın faaliyet alanına yönelik detay vermedi ancak patlama nedeninin araştırıldığını ifade etti.

Söz konusu patlama, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda cumartesi günü meydana gelen ve 70 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan günler sonra gerçekleşti.