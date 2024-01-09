İran'da fabrikada patlama: Çok sayıda yaralı var

İran'ın Elborz eyaletinde, tıbbi malzeme ve kozmetik fabrikasında meydana gelen patlamada 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da fabrikada patlama: Çok sayıda yaralı var

resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Elborz Eyaleti Tıbbi Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Ahmet Mehdevi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mehdevi, Elborz eyaletinin Ferdis kentindeki Simin Deşt Sanayi Bölgesi'nde tıbbi malzeme ve kozmetik fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığını belirtti.

Olayda 23 kişinin yaralandığını aktaran Mehdevi, yaralananlardan bazılarının durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Yangının yerel saatle 15.30 civarında meydana geldiğini bildiren Mehdevi, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Ferdis İtfaiye Teşkilatı Başkanı Hüseyin Aşuri de yangının fabrikadaki gaz çözeltisindeki nedeniyle çıktığını aktardı.

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