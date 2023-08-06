İran'da fazla tüketim nedeniyle 50 kurumun elektriği kesildi

İran'ın başkenti Tahran'da, normalden fazla tüketim nedeniyle 50 kurumun elektriğinin kesildiği duyuruldu.

İran'da fazla tüketim nedeniyle 50 kurumun elektriği kesildi

 resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran  Dağıtım Şirketi, kurumları elektrik tüketim düzenine uymadıkları takdirde kesintiye maruz kalacakları yönünde uyardı.

Bu kapsamda, Tahran'da normalden yüksek tüketim yaptığı tespit edilen 50 kurumun elektriği kesildi.

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Şirket abonelerine, tüketimi azaltmak için, yüksek elektrik tüketen cihazları aynı anda kullanmamaları çağrısı yaptı.

İran Elektrik Şebeke Yönetim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, enerji tüketiminin yüzde 7'den fazla arttı.

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