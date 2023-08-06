İran'da fazla tüketim nedeniyle 50 kurumun elektriği kesildi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, kurumları elektrik tüketim düzenine uymadıkları takdirde kesintiye maruz kalacakları yönünde uyardı.



Bu kapsamda, Tahran'da normalden yüksek tüketim yaptığı tespit edilen 50 kurumun elektriği kesildi.



Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti Haberi Görüntüle Şirket abonelerine, tüketimi azaltmak için, yüksek elektrik tüketen cihazları aynı anda kullanmamaları çağrısı yaptı.



İran Elektrik Şebeke Yönetim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, enerji tüketiminin yüzde 7'den fazla arttı.