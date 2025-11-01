İran'da gaz dolum tesisinde patlama

İran'ın Şiraz kentindeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama nedeniyle 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın nedeninin bir sabotaj mı kaza mı olduğu araştırılıyor.

Şiraz itfaiye müdürü yangını söndürdüklerini belirterek, "Patlama sonucu bazıları 300 metre uzağa fırlayan 50 ve 60 kiloluk sıvı gaz tüpleri ile piknik tüplerinin söndürme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdik ve yangının atölyeye ve çevredeki evlere sıçraması engellendi." dedi