İran'da gerçek Covid-19 rakamları 20 kat daha fazla iddiası

İran'da Corona virüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin yapılan resmi açıklamaların gerçek sayıların sadece "yirmide biri" olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 11:27

İran'da gerçek Covid-19 rakamları 20 kat daha fazla iddiası

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"Jahanesanat" haber sitesine konuşan Mahbubfer, "İran'da ilk Covid-19 vakaları, resmi olarak duyurulduğu tarihten bir ay önce görülmüştü. Hükümet, bazı siyasi ve güvenlik gerekçeleriyle, devrim kutlamaları ve genel seçimlerin yapılmasından sonra virüsün ülkede yayıldığına dair resmi açıklama yapma kararı aldı" dedi.

Ülkede salgının yayılmaya başladığı günden bu yana Covid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayılarına ilişkin açıklanan resmi sayıların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Mahbubfer, "Sayılarla ilgili şeffaf bir bilgi akışı sağlanmadı. Resmi sayılar, siyasi ve güvenlik endişeleri göz önüne alınarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan (can kaybı ve vakalara dair) sayıların, gerçek sayıların yirmide biri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞ FARKLILIKLARI

Corona virüsle Mücadele Kurulu üyeleri ile hükümet arasındaki görüş farklılıklarına da değinen Mahbubfer, şunları kaydetti:

"Tüm uyarılara rağmen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, muharrem ayı etkinliklerinin coşkuyla kutlanacağını söylemesi, Kurul üyeleriyle hükümet arasındaki ciddi görüş farklılıklarını ortaya koymuştur."

SONBAHARDA DAHA ÖLÜMCÜL YENİ BİR DALGA ENDİŞESİ

Ekonomik kaygılar nedeniyle Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesini de eleştiren Mahbubfer, ülke genelinde sıkı tedbirler alınmaması durumunda sonbaharda daha ölümcül yeni bir dalganın yaşanabileceğini söyledi.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 427'ye, vaka sayısı da 326 bin 712'ye ulaştı.

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