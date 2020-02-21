İran'da halk sandık başında

Ülkede 290 sandalyenin bulunduğu meclisteki milletvekillerini seçmek için 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesinde kurulan 55 bin sandıkta oy kullanıyor.



Oy verme süreci TSİ 17.30'a kadar devam edecek. İran Seçim Merkezi gerekli görülmesi halinde bu süreyi 24.00'e kadar uzatabilecek.



Seçimlere katılmak için başvuruda bulunan 16 bin 33 kişiden 7 bin 148’inin adaylığı onaylandı. Buna göre, 290 sandalyelik meclisteki her bir sandalye için 24 aday yarışıyor.



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikametgahında kurulacak sandıkta oy kullanması öngörülürken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin oy kullanacakları sandıklar açıklanmadı.



Başkent Tahran 35 milletvekiliyle meclise en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinden ise 3'er milletvekili seçilecek.



Öte yandan İranlı seçmenler, Meclis seçimlerinin yanı sıra 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için de oy kullanıyor.



Ülkede 2 milyon 931 bin 716 kişi ise ilk defa oy kullanacağı seçimle ilgili ilk sonuçların yarın sabahtan itibaren açıklanmaya başlayacağı belirtildi.



KATILIMIN DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR



Seçimlerde aday olmak için başvuran adaylardan bir çoğunun Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmesi nedeniyle özellikle reformist kanada mensup seçmenin "seçimle bir şeylerin değişeceğine dair beklentisinin azalması" nedeniyle katılımın düşük olacağı öngörülüyor.



Başkent Tahran'a yakın Kum kentinde yeni tip corona virüsün (Covid-19) bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sağlık yetkilileri halka dışarı çıkmamaları, dikkat etmeleri ve maske takmaları çağrısında bulunuyor. Ülkede baş gösteren virüs vakasının da seçimlere katılımın düşmesinde önemli bir faktör olacağı belirtiliyor.

