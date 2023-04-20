İran'da Hamaney'in onayıyla bin 760 mahkuma af veya ceza indirimi

İran lideri Ali Hamaney, bin 760 mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı. Kararın, Ramazan Bayramı dolayısıyla Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler yargı kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtildi.

İran'da Hamaney'in onayıyla bin 760 mahkuma af veya ceza indirimi
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Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin önerisi ve İran liderinin onayıyla bin 760 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kararın, Ramazan Bayramı dolayısıyla Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilirken, söz konusu mahkumlardan kaçının affedildiği kaçında ise ceza indirimine gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran Anayasası'na göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her sene devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Ülkede Hamaney'in onayıyla şubat ayında da devrimin 44. yıl dönümü dolayısıyla Mahsa Emini gösterileriyle bağlantılı olanlar dahil on binlerce tutuklu ve mahkum için af veya ceza indirimi kararı alınmıştı.

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